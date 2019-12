Mercato, Di Marzio svela: “Giornata importante per Vidal all’Inter, ecco perché”

Il nome di Arturo Vidal rimbalza nuovamente in orbita Inter. A farlo è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport. L’occasione galeotta è ovviamente quella dei sorteggi di Champions League ed Europa League, che consente ai dirigenti di incontrarsi lontani da occhi indiscreti.

Secondo Di Marzio, “quella di oggi è una giornata importante per due giocatori del Barcellona che potrebbero approdare in Italia. Todibo al Milan e Vidal all’Inter. E oggi è un giorno importante per capire la fattibilità dei due affari. Sono possibili novità già in giornata per gli affari relativi alle due milanesi”.

Nelle scorse settimane, è stato lo stesso Beppe Marotta a tirare fuori il nome di Vidal, sottolineando come a determinate condizioni il cileno possa essere inserito di diritto nella lista dei giocatori che interessano all’Inter per il mercato di gennaio.