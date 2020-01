Inter, è Giroud il preferito di Conte per l’attacco: il Chelsea apre alla cessione. Llorente…

Uno degli obiettivi di mercato dell’Inter per gennaio è quello di trovare un attaccante di peso che possa far rifiatare Romelu Lukaku: i nomi che circolano sono quelli di Olivier Giroud del Chelsea e Fernando Llorente del Napoli, entrambi già allenati in passato da Antonio Conte. Il preferito del tecnico nerazzurro, come riportato da Sky Sport, rimane il francese dei Blues, in scadenza di contratto a giugno. Il club londinese, consapevole del rischio di perderlo a zero, avrebbe aperto alla sua cessione:

“Conte cerca un calciatore con le caratteristiche di Lukaku: una prima punta forte fisicamente, che sappia far giocare bene la squadra. Il primo nome è quello di Olivier Giroud del Chelsea, l’alternativa è Fernando Llorente del Napoli. Conte vuole giocatori che conosce già e che siano già pronti. Per Giroud c’è stata un’apertura da parte del Chelsea, perchè il giocatore va in scadenza in estate e non sta giocando con Lampard, quindi può partire già a gennaio. Per Llorente, invece, vanno avanti i contatti per l’eventuale scambio di prestiti fino a giugno con il Napoli che coinvolgerebbe Politano”.