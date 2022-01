Goldman Sachs: Inter ha in cassa 264 mln, ogni necessità coperta per 2 anni

L'Inter è al sicuro da turbolenze economiche almeno per le prossime 2 stagioni. Lo hanno spiegato i vertici di Goldman Sachs

L'Inter è al sicuro da turbolenze economiche almeno per le prossime 2 stagioni. Lo hanno spiegato i vertici di Goldman Sachs (che ha agito agito come global coordinator e bookrunner, mentre Banca Rothschild ha lavorato in qualità di financial advsor dell’intera operazione) nel corso del roadhsow del club con gli investitori per il nuovo bond da 415 milioni di euro. E' quanto evidenzia oggi Calcio e Finanza, dopo aver scoperto che al roadshow ha partecipato anche Greg Carey, Managing Director della banca statunitense.