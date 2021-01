Sky – Quale futuro per Gomez? Ecco l’ipotesi più probabile al momento

Alejandro Gomez fa gola all’Inter, ma non solo. Si è parlato della possibilità che il Papu arrivi alla corte di Antonio Conte, ma almeno al momento non sembrano esserci le condizioni. L’aggiornamento sul futuro del giocatore, ormai pronto all’addio all’Atalanta, arrivano dagli studi di Sky Sport: “Se l’Atalanta dovesse cederlo, non lo farebbe a prezzo di saldo. A Bergamo lo considerano un giocatore integro a tutti gli effetti e non concedono sconti. Non c’è fretta, si attendono offerte: ad oggi l’estero è la soluzione che risulta più praticabile”.