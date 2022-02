Gosens e la scelta Inter: “Umano pensare all’offerta del Newcastle, ma no grazie”

La prima intervista ufficiale da giocatore dell’Inter. Robin Gosens ha parlato in esclusiva a Kicker in Germania

La prima intervista ufficiale da giocatore dell’Inter. Robin Gosens, grande acquisto del mercato invernale nerazzurro, ha parlato in esclusiva a Kicker in Germania. Ecco un’anticipazione delle dichiarazioni, in cui Gosens conferma di aver detto no al Newcastle a gennaio: “Ci ho pensato, ma non l’ho mai veramente considerato. Trovo molto umano poter pensare a un’offerta del genere. Se puoi guadagnare molto di più per lo stesso lavoro in un posto diverso, trova qualcuno che dice “no, grazie”. Non si tratta solo di me, probabilmente avrei potuto mantenere qualche generazione in più della mia famiglia con quei soldi”.