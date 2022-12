Orgoglio Gosens: vuole riprendersi l’Inter. No allo Schalke: via solo a una condizione

Dopo un avvio di stagione con alti e bassi, Gosens vuole finalmente dimostrare di poter dare un contributo importante alla causa Inter

Andrea Della Sala

Dopo un avvio di stagione con alti e bassi, Gosens vuole finalmente dimostrare di poter dare un contributo importante alla causa Inter. Per questo non vuole lasciare Milano.

"Robin Gosens sembra averla messa sul personale. La sfortuna lo ha accompagnato anche nell’avventura a Milano, dove Robin non è mai riuscito a giocare con continuità e a dimostrare di essere da Inter. Anche per questo oggi non ha alcuna intenzione di muoversi, men che mai in prestito secco. Le porte a un ritorno in Germania non sono totalmente chiuse, però c’è bisogno di un progetto ambizioso e di un ambiente che lo faccia sentire ancora un giocatore top", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Dopo la corte del Leverkusen di fine agosto, negli ultimi giorni in sede all’Inter è arrivata una nuova offerta per Gosens, stavolta dallo Schalke 04. Robin ha ringraziato per l’interesse, ma poi ha declinato l’offerta. Del resto, non si lascia l’occasione della vita per una parentesi,. Meglio ricominciare da zero ma in un club pronto a scommettere su di lui da subito, investendo per l’acquisto a titolo definitivo. Questione anche di orgoglio personale, lo stesso che Robin sta mettendo sul campo ora negli allenamenti, per dimostrare al club di poter essere ancora una risorsa importante e a Inzaghi di poter contare su di lui. Vero, nell’avventura a Milano Gosens sta “pagando” anche l’esplosione di Federico Dimarco. Eppure, è convinto di potersi giocare ancora le sue carte: fin qui, 27 partite con tre gol e un assist".

"Gosens è a caccia di rivincite: con la sfortuna, prima di tutto. Poi anche con se stesso. Robin sperava di poter far parte della spedizione della Germania per il Qatar è rimanere fuori dal Mondiale è stato un brutto colpo. Da quando è ricominciata la preparazione ha messo in mostra una buona condizione fisica e tanta voglia di recuperare il tempo perso. Anche per questo l’Inter è della sua stessa idea: qualunque offerta di prestito verrà rimandata al mittente e verranno prese in considerazione solo proposte per un trasferimento a titolo definitivo, che siano vantaggiosa per il club e per il giocatore. L’ombra di Truffert probabilmente lo accompagnerà per le prossime settimane, ma Robin è convinto di poter lasciare subito un’impronta alla ripresa della stagione", chiude Gazzetta.