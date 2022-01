Inter, inizia l’era Gosens: numeri incredibili per il giocatore. E tutti i dubbi…

L’esterno tedesco segna più di un attaccante. Con Bastoni alle spalle tutta la catena mancina è di primissimo ordine

In casa Inter inizia l’era di Gosens . Dopo una trattativa lampo, il club nerazzurro e l'Atalanta hanno raggiunto un accordo: prestito con obbligo di riscatto, 3 milioni di prestito con 22 di riscatto più bonus. Inzaghi avrà dunque il tanto atteso rinforzo a sinistra, lì dove il tedesco a Bergamo ha fatto vedere di essere uno dei migliori in quel ruolo. Con Bastoni alle spalle nel ruolo di difensore d’attacco tutta la catena mancina è di primissimo ordine.

"In questi primi mesi, da marzo in poi, sarà comunque diarchia: Perisic farà il Batman e Robin resterà Robin. In fondo, la via verso lo scudetto sembra tracciata a prescindere da lui. Insomma, Gosens non sarà una riserva tradizionale, ma neanche un titolarissimo visto che il ruolo sarà ancora blindato da Ivan: semmai il periodo gli servirà per tornare al top fisicamente ed entrare nei nuovi ingranaggi", sottolinea la Gazzetta dello Sport.