Sky – Bayer fa sul serio per Gosens: incontro con l’Inter. Offerti 30 mln tra…

Secondo ultimissime indiscrezioni riportate da Sky Sport, infatti, alcuni emissari provenienti dalla Germania sono arrivati a Milano per incontrare l'Inter e presentare la propria offerta per strappare il calciatore al club nerazzurro in queste ultime ore di mercato. Nello specifico, il Bayer avrebbe offerto un prestito a 2 mln con obbligo di riscatto a determinate condizioni a 28 milioni di euro. Resta da capire quale sarà la risposta dell'Inter. Nel frattempo, però, Gosens, dato da molti titolare nella sfida di questa sera contro la Cremonese a San Siro, finisce in panchina. Con le sirene (tedesche) di mercato sullo sfondo...