Sky DE – Gosens, probabile addio all’Inter a gennaio: Bayer pronto. E lui dirà sì se…

Il futuro di Robin Gosens potrebbe essere lontano dall'Inter. Lo scrive Sky Deutschland, convinto di un futuro in Bundesliga per l'esterno nerazzurro, mai veramente esploso sotto la guida di Simone Inzaghi.

Secondo l'autorevole emittente tedesca, infatti, Gosens non è felice del suo minutaggio all'Inter e, se la situazione non dovesse cambiare, sarebbe pronto a lasciare il club nerazzurro nel mese di gennaio. Il trasferimento è considerato "molto probabile" nel caso in cui Gosens dovesse restare un comprimario all'Inter.