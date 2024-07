Non solo il braccetto sinistro, l'Inter potrebbe inserire un altro attaccante. L'affare entrerà più avanti nel vivo, prima bisogna fare spazio nel reparto offensivo di Inzaghi. E se per Carboni la strada sembra ormai tracciata, non risultano grandi movimenti per gli altri giocatori in uscita.

"Il giocatore individuato da mesi è Gudmundsson, non è un mistero. E non sono emerse fin qui reali alternative: due mesi fa è stato offerto senza successo Martial, nei giorni scorsi i nerazzurri si sono visti proporre pure Depay, svincolato dall’Atletico Madrid. Anche questa pista però non si è riscaldata. Gudmundsson è sempre lì. Su di lui pende una situazione complicata sul piano extracalcistico, considerato che in autunno è atteso all’appello del processo per l’accusa di molestie sessuali. È probabilmente anche per questo motivo che l’islandese è ancora al Genoa. Ma è una situazione in evoluzione, che l’Inter monitora da lontano", si legge su La Gazzetta dello Sport.