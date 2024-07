SI – Kamate con Inzaghi in ritiro: Inter ritarda decisione sul suo futuro

Nei giorni scorsi si era parlato per lui di un'offerta dal Mirandes che lo avrebbe chiesto in prestito all'Inter. Si era parlato anche di una possibile offerta dall'Anderlecht. Stiamo parlando di Issiaka Kamate, esterno offensivo francese classe 2004 dell'Inter, che è in ritiro con la squadra di Inzaghi e ha giocato anche contro Las Palmas in amichevole.