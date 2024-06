L'affare Martinez è ormai in dirittura d'arrivo, ma col Genoa potrebbe esserci in piedi anche un altro affare. Non subito, ma le base sono state già gettate. E, cosa ancora più importante, c'è il sì del giocatore a un eventuale trasferimento a Milano, sponda nerazzurra.

"Martinez potrebbe non essere l’unica trattativa sull’asse Milano-Genova. Perché nel corso delle recenti chiacchierate è inevitabilmente uscito il nome di Gudmundsson, il preferito dell’Inter per rinforzare ulteriormente l’attacco. I due affari sono slegati, anche perché non coincidono i tempi e l’Inter adesso può prendere Martinez senza aver bisogno di incassare soldi dalle cessioni. Non è così per l’islandese, per il quale serve (almeno) la cessione di Arnautovic", scrive La Gazzetta dello Sport.