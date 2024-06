Inter, discorso Gudmundsson in piedi: pronta ‘formula alla Frattesi’. Ma prima due nodi

Due nodi da sciogliere prima dell’affondo per Albert Gudmundsson . Oggi il Corriere dello Sport si sofferma anche sull’interesse dell’Inter per l’attaccante islandese, in cima alla lista dei dirigenti e di Simone Inzaghi per rinforzare l’attacco.

“Col Genoa c’è in piedi anche il discorso per Gudmundsson (oltre a quello per Martinez, ndr), che però ha ben altro prezzo e per il quale si sta pensando a una formula Frattesi, ossia il prestito con obbligo di riscatto e con un giovane per finanziare lo stesso prestito. Prima, però, vanno risolte alcune situazioni pendenti, come il futuro di Correa e Arnautovic che al momento infoltiscono il reparto avanzato interista. In più tornerà alla base il giovane Carboni, che potrebbe finanziare il mercato (di fronte a un’offerta sostanziosa) o potrebbe essere rimandato in prestito. Risolti questi nodi, si potrà dare l’assalto al nuovo innesto”, si legge.