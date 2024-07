Marotta lo ha allontanato: «Gudmundsson? Non lo abbiamo mai trattato, il nostro attacco dà garanzie ed è numericamente congruo, al momento non abbiamo alcuna necessità di intervenire». Ma anche dopo le sue parole si è continuato a parlare dell'interesse dell'Inter per il giocatore del Genoa. Da quanto riporta Di Marzio ora sul giocatore avrebbe messo gli occhi lo Stoccarda. Il club tedesco, che si è piazzato al secondo posto nel campionato nell'ultima stagione, sta muovendo i primi passi per l'attaccante.