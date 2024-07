Per tutti gli altri membri del CdA (Giuseppe Marotta, Alessandro Antonello, Alejandro Cano, Katherine Ralph, Renato Meduri, Carlo Ligori, Delphine Nannan e Fausto Zanetton), invece, la decisione è stata quella di «prevedere che agli altri candidati consiglieri non spetti alcun emolumento per la carica di amministratori della Società, dando atto che i nuovi Consiglieri hanno già preventivamente manifestato il proprio consenso a non ricevere alcun compenso in relazione alla carica (fatta eccezione per quanti di essi già intrattengano con la Società un rapporto di lavoro dipendente, i quali già ricevono una remunerazione ai sensi del rispettivo contratto di lavoro), e ferma restando la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di attribuire una remunerazione agli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il Collegio Sindacale».