Sky – Hakimi-PSG, affare fatto. Lunedì le visite mediche. Ecco come si arriva a 70 mln

Il passaggio al club parigino è stato definito: il giocatore marocchino lunedì si sottoporrà ai test che anticipano la firma con la sua nuova squadra

Ormai dire che ci siamo è un eufemismo. Perché della cessione di Hakimi al PSG è già stato detto tutto. Il giocatore dell'Inter sta per trasferirsi al club parigino. E la novità è che nella giornata di oggi è stato definito tutto quanto: il marocchino da lunedì sarà un giocatore di Pochettino. Questo perché sarà il giorno delle visite mediche fissate a Parigi.

Il club nerazzurro ha chiuso l'accordo con il PSG per 70 mln. 60 + 8 di bonus facili che sono praticamente certi e due mln di bonus sono più difficili da raggiungere. Se verranno percepiti tutti i bonus, il club nerazzurro alla fine percepirà i 70 mln richiesti per il marocchino, come riferito a Sky da Di Marzio.