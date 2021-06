Hakimi, il PSG vede la meta: i dettagli dell’affare. Il Chelsea irrompe con un rilancio

Il club parigino stava trattando con i nerazzurri i bonus da inserire nella trattativa per il marocchino. Ma gli inglesi hanno rimesso sul piatto 55 mln più Alonso

I problemi economici dell'Inter hanno cambiato la sua storia in nerazzurro e ora si cerca l'intesa con il PSG, la squadra in pole per aggiudicarselo. Al momento l'offerta è sui 65 mln. Il Chelsea, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe rilanciato ma fino a 55 mln cash e il cartellino di Marcos Alonso nell'offerta. La capitale francese ha la preferenza del giocatore e di sua moglie che spesso lavora in Francia. Non c'è da dare niente per scontato ma Leonardo ha riallacciato i contatti con i dirigenti dell'Inter dopo un periodo di silenzio. Marotta e Ausilio puntavano ad avere almeno 70 mln per avere anche soldi da reinvestire sul mercato. Ma l'accordo sembra più vicino ai 65 mln, bonus compresi. Nel frattempo però il rilancio del Chelsea è arrivato. Proprio mentre PSG e Inter discutevano dei bonus. Il Chelsea arriverebbe comunque a 65, inserendo nella trattativa Alonso.