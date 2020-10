Hakimi, negativo anche il secondo tampone: in viaggio per Genova, l’Inter ci prova

Achraf Hakimi è risultato negativo anche al secondo tampone Covid effettuato ieri. Un tampone di verifica dopo il primo tampone, già risultato negativo ed effettuato giovedì.

A questo punto, l’Inter è al lavoro per cercare di avere l’esterno marocchino a disposizione già nella partita di oggi alle 18 contro il Genoa. Hakimi, infatti, dopo aver saltato la Champions League, è stato sottoposto a due tamponi, risultati entrambi negativi. Quindi, torna a disposizione di Antonio Conte. Il giocatore è già in viaggio per Genova

(Fonte: Sky Sport)