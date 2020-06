Sky – Hakimi, ci siamo: conference call ora, le cifre. E le visite saranno…

Siamo in pratica ai dettagli dopo l’accelerata delle ultime ore. Hakimi può davvero diventare un giocatore dell’Inter. Gianluca Di Marzio ha aggiornato i suoi follower su Twitter con le ultime novità della trattativa. “Tra poco conference call tra Inter e Real per gli ultimi dettagli sui bonus. Massimo cinque mln per i bonus e va definita la modalità con i quali andranno pagati”, ha scritto il giornalista di Skysport. Inoltre ha spiegato che non ci sono clausole di riacquisto inserite nel contratto.