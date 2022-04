Inter, altro clean sheet per Handanovic. “Difesa blindata, Inzaghi ha trovato la chiave”

La vittoria contro il Verona ha riportato l'Inter in linea di galleggiamento per lo Scudetto, in attesa dei risultati di Napoli e Milan

Matteo Pifferi

La vittoria contro il Verona ha riportato l'Inter in linea di galleggiamento per lo Scudetto, in attesa dei risultati di Napoli e Milan. Tra le note positive, una in particolare è da rimarcare: "In Serie A nessuno ha macinato tanti clean sheet quanti ne ha registrati Samir Handanovic: 14 in tutto", spiega La Gazzetta dello Sport che poi aggiunge: "La fotografia della prestazione di Handanovic contro il Verona è l'episodio del 34': l'Inter è in totale dominio del match ma, dal nulla, Giovanni Simeone riesce a sgusciare tra le maglie nerazzurre con una triangolazione stretta e mette nel mirino la porta dei campioni d'Italia. Lo sloveno esce quanto basta, mura il tiro dell'argentino e allontana la palla in calcio d'angolo".

Le due vittorie consecutive contro Torino e Verona hanno cancellato il periodo negativo - 7 punti nelle 7 gare precedenti - ma, durante questa fase, l'Inter ha serrato i ranghi in difesa, subendo solo due gol (contro Torino e Fiorentina) nelle ultime otto partite giocate. "Inzaghi ha quindi prima risistemato i meccanismi difensivi e ora punta a sollecitare le offensive di squadra: era dal 5-0 alla Salernitana, oltre un mese fa, che i nerazzurri non riuscivano a siglare più di un gol in una partita. Dietro a quelle reti inviolate, c'è la prima chiave per sbloccare la seconda stella", chiosa il quotidiano.