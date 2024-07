"Staff tecnico e dirigenza dell'Inter avrebbero già individuato un profilo ideale: Mario Hermoso, difensore classe ‘95 che ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con l’Atletico Madrid. Ottima notizia, sappiamo quanto un cartellino a zero susciti sempre grande attenzione in Marotta. E poi parliamo di Hermoso, uno che gioca titolare i quarti di Champions in una squadra allenata da Simeone. E infatti proprio per questo le richieste di ingaggio sono alte, lo spagnolo chiede un triennale da oltre 4 milioni a stagione. Una proposta che il fondo non ha alcuna intenzione di assecondare, visto che la rosa nerazzurra risulta già piena di calciatori che dal punto di vista patrimoniale non si presentano come asset (Arnautovic, Taremi, Zielinski, Mkhitaryan, Darmian, Acerbi, de Vrij, Sommer) e aggiungerne un altro non rivendibile alla già lunga lista non entusiasma la proprietà, che invece gradirebbe investire su profili dal futuro assicurato", si legge su Libero.