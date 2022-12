Hincapié ha stregato l’Inter: valutazione in continua crescita, la concorrenza non manca

Il difensore del Bayer Leverkusen, classe 2002, si è ulteriormente messo in luce al Mondiale con la maglia dell'Ecuador

Fabio Alampi

Il suo nome non è di certo una novità per gli operatori di mercato e per gli appassionati di calcio internazionali, ma il Mondiale ha certificato una volta di più il suo valore: parliamo di Piero Hincapié, difensore centrale del Bayer Leverkusen, protagonista in Qatar con la maglia dell'Ecuador. Mancino classe 2002, ha letteralmente stregato anche l'Inter, che già lo seguiva da tempo. La sua valutazione, naturalmente, è in costante ascesa, e la concorrenza è destinata ad aumentare, per quello che viene considerato uno dei migliori prospetti del ruolo sul panorama internazionale.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Il 20enne difensore ecuadoriano che ha brillato in Qatar con la maglia della Tri è a tutti gli effetti un cosiddetto "uomo mercato", su cui si è inevitabilmente concentrata anche l'attenzione della dirigenza nerazzurra. Non poteva essere altrimenti considerate le caratteristiche tecniche, le potenzialità, la personalità e - dettaglio per nulla irrilevante - l'età del ragazzo, già protagonista in Bundesliga da quasi un anno e mezzo e capace di un'ascesa vertiginosa".

Il Bayer Leverkusen aggiorna la valutazione — "Il giudizio (interessato) fu di Andrés Fassi, presidente del Talleres di Cordoba, il club che acquistò Hincapié nel 2020 per appena 1,5 milioni di dollari ricavando cinque volte tanto dalla sua successiva cessione ai tedeschi del Bayern Leverkusen, appena 12 mesi dopo. Se la previsione sia stata azzeccata lo dirà solo il tempo, intanto resta l'affare realizzato dagli argentini e quello (ancora da quantificare, ma scontato) che realizzeranno i tedeschi, che dopo il Mondiale hanno aggiornato il valore del cartellino di Hincapié attorno ai 30 milioni (rispetto ai circa 20 di un mese fa). D'altra parte, il giovane difensore ecuadoriano era già entrato nei radar di diversi club in Premier (tra cui Tottenham, Chelsea e Arsenal), e le prestazioni offerte in Qatar con la Seleccion hanno solo fatto aumentare la lista delle pretendenti. Una lista folta, a cui si è aggiunta anche l'Inter nonostante una valutazione di partenza oggettivamente elevata".

Caratteristiche che piacciono all'Inter — "Hincapié riunisce un po' tutte le principali caratteristiche che i top club cercano in un difensore: versatile, abile con la palla tra i piedi, atleticamente dotato, giovane, con ampi margini di miglioramento e una spiccata personalità certificata dal ruolo di capitano ricoperto nelle nazionali Under 15 e Under 17, con cui prese parte al Sudamericano e ai Mondiali di categoria nel 2019. [...] Hincapié piace in casa nerazzurra perché capace di agire con naturalezza e disinvoltura tanto in una difesa a tre quanto in una retroguardia a quattro o addirittura a cinque, come sperimentato in Qatar con la maglia della Tri. Ma all'occorrenza può tranquillamente vestire i panni del terzino o addirittura dell'esterno, merito della spiccata capacità di spinta e di un sinistro particolarmente affilato e preciso. Da buon difensore, Hincapié spicca anche per le marcature puntuali e lo stile "pulito", a cui aggiunge un ottimo senso della posizione".