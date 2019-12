Icardi, c’è una clausola che “condanna” l’Inter. Ritorno a Milano? Solo due le possibilità

Mauro Icardi, il futuro è tutt’altro che certo. Il centravanti argentino sta continuamente segnando con la maglia del Paris Saint-Germain, che però ha frenato, attraverso Leonardo, sul. discorso riscatto. E, secondo il Corriere dello Sport, l’ipotesi di un ritorno a Milano, di passaggio, non è poi così remota: “Il Psg potrà anche decidere di esercitare il riscatto a fine stagione. E sarebbe sorprendente il contrario se l’argentino continuasse con queste medie: 13 gol in 16 presenze. Tanto meglio anche per l’Inter, che incasserebbe 70 milioni, quasi tutti da mettere a bilancio come plusvalenza. La verità, però, è che l’ultima parola spetterà comunque a Maurito. E’ vero che ha già firmato il contratto che lo legherebbe al club francese dalla prossima annata in poi, ma si è comunque riservato una clausola che gli consente di dire no, e quindi di tornare a Milano.

In sostanza, si tratterebbe della stessa clausola che ha permesso a Salah di non restare alla Fiorentina, che lo voleva riscattare, dopo i 6 mesi di prestito nel 2015. Significa che la partita è assolutamente aperta. Fermo restando, però, che, se anche non volesse proseguire la sua carriera in Francia, non sarà per tornare all’Inter. Il ritorno in nerazzurro sarebbe solo una tappa di passaggio verso un’altra destinazione. Già, ma quale? Beh, per abbandonare il Psg, alla porta degli Icardis dovrebbe bussare il Real Madrid, considerato il club più prestigioso al mondo. O il Barça, solo che con Messi le possibilità che possa accadere sono praticamente nulle. In ogni caso, la prossima sarà la sistemazione definitiva per Maurito. Con lui, quindi, ci sarà anche il resto della famiglia, per adesso rimasto a Milano, per gli impegni tv di Wanda e la scuola dei figli”.