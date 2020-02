Icardi non convince il PSG: due indizi portano alla Juve. L’Inter? Incasserà in ogni caso

Il futuro di Mauro Icardi è tutto da scrivere. Nonostante le 19 reti con la maglia del club parigino, l’attaccante argentino – che ieri ha festeggiato 27 anni – potrebbe lasciare a fine stagione i transalpini. Secondo Tuttosport, sulle tracce di Icardi c’è sempre la Juventus.

Due indizi portano alla Juventus: Icardi è da sempre un pallino del direttore sportivo Fabio Paratici, che non lo molla, e la volontà dei bianconeri di ringiovanire il reparto d’attacco. Il nome dell’argentino è, infatti, sulla lista degli obiettivi per l’estate insieme a Gabriel Jesus del Manchester City e Myron Boadu dell’AZ Alkmaar. L’obiettivo è sostituire Gonzalo Higuain, che va per i 33 anni e ha il contratto in scadenza nel 2021.

“Mauro andrà mai alla Juve? Questo proprio non lo so – ha dichiarato la moglie e agente Wanda Nara durante l’intervista al settimanale “Oggi” – Non so se l’anno prossimo abiteremo a Milano o a Parigi, col calcio non si sa mai. Lui sceglierà e noi lo seguiremo. È difficile che capiti di discutere perché conosco davvero molto bene Mauro e so esattamente cosa vuole come calciatore e che cosa lo fa stare bene come uomo. Il fatto che io lo accompagni nelle sue scelte come moglie e procuratrice per lui è una sicurezza in più”. Un’ulteriore conferma della possibilità reale dell’affare Icardi-Juve.

Tuttosport rivela che Paratici e Leonardo si sentono spesso. Anche in caso di separazione, il Paris Saint-Germain riscatterà il cartellino di Icardi dall’Inter per 70 milioni di euro. A quel punto la Juventus dovrebbe trovare il giusto incastro con i francesi e non con il club di Suning: i parigini chiederanno uno tra Pjanic e Dybala.