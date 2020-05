GdS – Icardi, occhio le cifre non sono quelle che circolano. L’Inter ha aperto su…

Una strada in discesa per il PSG sulla questione Icardi per avere il vantaggio di poter provare a portare a Milano Edinson Cavani. La Gazzetta dello Sport sostiene che “c’è un puzzle che sta prendendo forma”. Perché Leonardo starebbe lavorando al riscatto di Maurito e non ci sarebbero offerte formulate. Quello che è chiaro è che il PSG voglia chiedere uno sconto rispetto ai 70 mln pattuiti al momento della cessione in prestito. “La novità da registrare è un’apertura dell’Inter al Psg in questa direzione. La posizione rigida di inizio mese, di fronte all’ipotesi sconto, ha fatto spazio a una disponibilità di massima da parte dei nerazzurri, in termini di principio“, scrive la rosea.

E mette in guardia i tifosi nerazzurri. Non sarebbero quelle circolate nelle scorse ore le cifre di cui si starebbe parlando tra i due club. Quindi l’offerta, secondo il quotidiano sportivo non è ancora stata formulata e non ci sarebbe stata una proposta per 50 mln + 10 di bonus.

La proposta giusta sarebbe più vicina ai 70 mln, si ipotizzano quindi 60 mln + bonus. Mancano otto giorni alla chiusura dell’affare. Passato il 31 maggio l’affare non sfumerebbe definitivamente ma dovrebbe essere ridiscusso nuovamente e dovrebbe essere discusso anche l’accordo con il giocatore. La cifra di 50+10 di bonus sarebbe stata smentita, spiega la GdS, da tutte le parti coinvolte.

(Fonte: GdS)