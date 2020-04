Repubblica – Il calcio riparte ma nessuno vuole giocare in Lombardia. Idea choc per 14, compresa l’Inter

Il calcio vuole ripartire. Malgrado non ci sia unanimità su questo tema, con diversi presidenti contrari (Cairo e Cellino gli ultimi a parlare pubblicamente), la Serie A è pronta a tornare in campo.

Come conferma Repubblica, “la Serie A aspetta il protocollo medico e ha già convocato proprio per mercoledì un consiglio – quindi a organico ridotto ai coli consiglieri – utile a discutere le linee guida sulla salute che proporrà la Federcalcio. Non è escluso che possano essere anche inasprite dai club, che ovviamente vogliono evitare un nuovo lockdown del campionato. Il tema centrale per la Serie A però è un altro: come – e dove – giocare una volta che si ripartirà?”

L’idea choc per 14 squadre di Serie A

“Tantissime società stanno esprimendo preoccupazione di fronte alla prospettiva di andare a giocare in Lombardia e in particolare a Bergamo. E’ allora allo studio un campionato concentrato sotto il Rubicone: nessuna partita ma anche nessuna squadra ad allenarsi al nord, con 14 squadre costrette a vivere, allenarsi e giocare sempre lontano da casa. Sono in corso studi per cercare la soluzione migliore, magari anche soltanto temporanea, finché insomma le zone non saranno a rischio. C’è poi anche l’ipotesi peggiore: che a giocare non si torni. E per cui almeno 4 club fanno un tifo serrato”, evidenzia ancora Repubblica.