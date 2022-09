Inter, il nuovo gioiello dopo Casadei è Fabbian. Chi è e l’idea del club sul futuro

Brilla un altro gioiello dopo l’exploit di Cesare Casadei, che in estate ha spinto il Chelsea a investire quasi 20 milioni (15 più eventuali 5 di bonus). Si tratta sempre di un altro centrocampista, ancora di proprietà dell’Inter, ma in prestito alla Reggina di Pippo Inzaghi: è Giovanni Fabbian, classe 2003 che ha già realizzato 3 gol in 6 partite con la capolista della Serie B. La scorsa stagione l’ha chiusa con 39 partite e 9 reti, mentre Casadei era arrivato a 17 gol in 40 match. La Gazzetta dello Sport ha parlato così del gioiello nerazzurro, in chiave presente e futuro.