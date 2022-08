In Francia – Inter, ecco Todibo se parte Skriniar. Ma la lista è di 4 nomi

L'Inter non vorrebbe perdere Skriniar ma in caso di offerta che avvicini i 70 milioni , non potrebbe rimanere insensibile

Redazione1908

Milan Skriniar non è ancora al sicuro. L'Inter non vorrebbe perdere il centrale slovacco ma in caso di offerta che avvicini i 70 milioni di euro della richiesta, non potrebbe rimanere insensibile. Per questo, continuano a susseguirsi nomi di possibili sostituti del campione nerazzurro.

L'ultimo arriva dalla Francia. Secondo Footmercato, uno dei nomi papabili in casa Inter è quello di Jean-Clair Todibo, centrale del Nizza classe 1999. Con un passato poco fortunato al Barcellona, Todibo è tornato a farsi notare con la maglia del Nizza, tanto da essere valutato tra i 20 e i 25 milioni. Una cifra che l'Inter potrebbe anche sostenere con l'eventuale cessione di Skriniar.

La lista di quattro nomi

Ma Todibo farebbe parte di una short list di nomi, che l'Inter tiene in caldo nel malaugurato caso in cui l'offertona per Skriniar si palesasse. I nomi, oltre a Todibo, sono quelli di Manuel Akanji, Merih Demiral e Nikola Milenkovic. Uno di questi 4 potrebbe essere il prescelto nel caso in cui non si riuscisse a trattenere Skriniar.