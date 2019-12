Sky – L’Inter incontra l’Atalanta per Kulusevski: i dettagli dell’affare. Per gennaio si punta…

Come riferisce Sky Sport, nella giornata di ieri c’è stato un incontro tra i dirigenti dell’Atalanta e dell’Inter. I nerazzurri sono intenzionati a portare a Milano Dejan Kulusevski ma non per il mercato di gennaio, bensì quello di giugno. Il problema è che in questo momento il Parma non avrebbe un giocatore per sostituire Kulusevski, l’Inter non vuole fare l’operazione per il mercato di gennaio ma crearsi una priorità per trattare e chiudere la trattativa dal primo febbraio. Nel mercato di gennaio sui punta a giocatori esperti. Sarebbe un’operazione intorno ai 35 milioni di euro in cui la società nerazzurra vorrebbe avere la priorità dall’Atalanta per poter trattare il giocatore a mercato chiuso per la prossima estate. L’Inter rimane fiduciosa di poter chiudere l’operazione per giugno visti i buoni rapporti tra Zhang e Percassi.

LA POSIZIONE DELL’ATALANTA

“L’Atalanta, infatti, vuole sentirsi libera di vendere il giocatore già a gennaio (anche se poi Kulusevski cambierebbe comunque squadra solo a giugno) nel caso in cui arrivasse un’offerta alta di un altro club. I bergamaschi dunque sono disposti ad aspettare l’Inter (accettando le condizioni proposte dai nerazzurri), ma a patto che a gennaio non arrivi un altro club con un’offerta ancora più alta e alle condizioni richieste dal club di Percassi. Inter e Atalanta che si aggiorneranno nuovamente nei prossimi giorni/settimane“, riporta Gianluca Di Marzio.

(Sky Sport)