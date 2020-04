Miglior rapporto ingaggi-fatturato, Inter la più virtuosa. Sul taglio degli stipendi…

Dopo la decisione dei calciatori della Juventus di tagliarsi lo stipendio per venire incontro alle esigenze economiche del club, anche i giocatori dell’Inter hanno dato il loro ok per la decurtazione degli emolumenti. La dirigenza nerazzurra ha apprezzato il gesto dei propri tesserati ma, come sottolinea Tuttosport, ha un motivo ben preciso per non accelerare i tempi del taglio. Il club ancora non ha fatto comunicazioni sulle cifre del taglio.

GESTIONE VIRTUOSA – “Gli stipendi totali dei calciatori sono pari a 111 milioni, una cifra che in misura percentuale, se rapportata al fatturato, ha il minor impatto tra le società metropolitane della Serie A. I ricavi del club nerazzurro nell’ultimo esercizio di bilancio (2018-19) sono saliti a 417 milioni. Significa che gli stipendi dei giocatori pesano per il 26% sul totale delle entrate, dieci punti meno della Juventus che si attesta al 36% pur avendo un fatturato più alto di quello dell’Inter (621 milioni)“.

DECRETO CRESCITA – “L’Inter è riuscita a contenere il suo monte ingaggi anche grazie all’utilizzo del “decreto crescita” che ha permesso di abbattere la parte lorda degli ingaggi dei calciatori “impatriati” (i nuovi acquisti che non hanno avuto la residenza fiscale in Italia nei due anni precedenti).

Un risparmio significativo perché il club nerazzurro ha potuto scaricare questa agevolazione sui giocatori più pagati della rosa come Lukaku ed Eriksen, con 7.5 milioni netti“.