SM – Inter, ecco cosa manca per Dybala. Post Perisic, c’è un nome in pole

L'aggiornamento sul mercato nerazzurro che presto entrerà nel vivo: pronta l'accelerata sia in entrata che in uscita

La sessione estiva di calciomercato non è ancora iniziata, ma in casa Inter c'è già molto fermento. Diverse le situazioni da sistemare, sia in entrata che in uscita, per provare a rimettere le mani sullo scudetto dopo averlo lasciato al Milan quest'anno.

Sport Mediaset fa il punto su alcuni nomi: "Dybala non è in standby, ma aspetta che in viale della Liberazione facciano spazio nel monte ingaggi come già iniziato con Perisic. In pole position per sostituire il croato c'è Raoul Bellanova del Cagliari, ma solo dopo aver concretizzato gli addii di Vidal e Sanchez il mercato prenderà il via. Il primo affare a chiudersi potrebbe essere quello di Henrikh Mkhitaryan, in uscita a parametro zero dalla Roma e ormai ad un passo dal trasferimento a Milano. Per gli uscite più o meno dolorose, dipenderà dal tipo di offerte che arriveranno".