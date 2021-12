Inter, a gennaio tentativo per Kostic. Se parte Perisic, occhi su Parisi. E il PSG…

L'Inter va alla ricerca di un rinforzo da regalare a Inzaghi per la fascia sinistra: i nomi sondati dal club nerazzurro

Tra meno di due settimane la finestra invernale di calciomercato aprirà ufficialmente i battenti. L' Inter continua la ricerca di un vice Perisic da regalare al suo allenatore Simone Inzaghi nel mese di gennaio. Un profilo in grado di alternarsi con il croato, in attesa di capire quale sarà il futuro dell'ex Bayern Monaco, con la trattativa per il rinnovo che non decolla e il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

In orbita Inter resta sempre Filip Kostic, esterno serbo in forza all'Eintracht Francoforte. La pista è complicata: il classe 1992 ha mercato in Premier League e Bundesliga e il club nerazzurro al momento può muoversi soltanto attraverso operazioni in prestito. A favorire il club di Viale della Liberazione potrebbe essere l'intermediazione di Alessandro Lucci, nuovo agente di Kostic e procuratore molto vicino alla causa nerazzurra. C'è, poi, da risolvere il rebus futuro di Perisic: in caso di rinnovo del croato, gli spazi per Kostic sarebbero ridotti.