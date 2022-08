Inter, Acerbi sempre più vicino. Voci sull’arrivo nel weekend, ecco la verità

Francesco Acerbi è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter. Salvo clamorosi colpi di scena, per La Gazzetta dello Sport sarà lui il nuovo vice de Vrij. E all'occorrenza potrà essere anche vice Bastoni da centrale di sinistra. Questa sera alle 20.45 Lazio e Inter si affronteranno all'Olimpico per la 3ª giornata di Serie A, poi post weekend ogni momento sarà quello giusto per vedere Acerbi in nerazzurro.

"Nelle ultime ore si sono rincorse le voci che volevano Acerbi in arrivo a Milano già tra oggi e domani, quasi in contropiede rispetto alla gara di stasera tra Lazio e Inter, che è un po’ il derby personale del difensore della Nazionale in questo momento. Voci infondate, perché Acerbi si trova all’estero per motivi personali e tornerà in Italia tra domenica e lunedì. Ma il suo futuro sembra comunque scritto, come hanno raccontato gli ultimi giorni di mercato: dopo l’incontro tra l’agente e la dirigenza nerazzurra nella sede dell’Inter, le cose non sono cambiate. Lì, Acerbi aveva trovato un principio di accordo con l’Inter e i due club l’intesa per il prestito secco del difensore, da mesi ai margini del progetto Sarri e in rotta totale col mondo Lazio.