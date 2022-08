Inter, sarà Acerbi il vice-De Vrij: domani si chiude l’operazione, i dettagli

Operazione in dirittura d'arrivo tra nerazzurri e biancocelesti per il passaggio del difensore alla corte di Inzaghi

La corsa a tre è giunta al rettilineo finale. Francesco Acerbi è pronto a spuntarla su Chalobah e Akanji per il ruolo di vice De Vrij al posto di Ranocchia. Come riferisce Il Corriere dello Sport, l' Inter è pronta a chiudere nella giornata di domani l'operazione in prestito con la Lazio per il passaggio del difensore.

Sfumate le altre due piste: nonostante l'arrivo di Fofana dal Leicester per 80 milioni, il Chelsea non molla Chalobah, mentre per Akanji il Borussia Dortmund non abbassa le pretese nonostante sia fuori rosa e in scadenza tra un anno.