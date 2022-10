Inter, che affare Dzeko: i suoi gol sono a prezzo di saldo. E a fine anno…

Ha già segnato 21 reti e ognuna è "costata" all'Inter appena 85.000 euro. Edin Dzeko è stato un affare per il club nerazzurro. Il rapporto spesa-resa non poteva essere migliore per l'Inter che per strappare il bosniaco alla ROma ha tirato fuori la modesta cifra di 1,8 milioni. "Dzeko è stato una grande intuizione del tecnico ex Lazio e della dirigenza per sostituire Romelu Lukaku. Edin ha indossato la maglia nerazzurra a 35 anni e dunque nella parte finale della sua carriera, ma si sta comunque ritagliando uno spazio importante grazie a un rendimento all’altezza delle aspettative", sottolinea la Gazzetta dello Sport.