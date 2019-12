In Spagna – Mercato Inter, Alena va al Betis: è fatta. E Vidal quindi resta al Barça

Nelle scorse ore proprio Mundo Deportivo, quotidiano spagnolo, aveva parlato dell’interesse dell’Inter per Carles Alena. Ma lo stesso giornale ora torna sulla notizia e spiega che il calciatore (che era anche nel mirino del Getafe e del Milan) andrà in prestito secco al Betis fino alla fine della stagione. Poi la sua permanenza eventuale verrà rinegoziata. L’accordo in pratica è chiuso, si stanno intensificando i contatti per gli ultimi dettagli, e la prossima settimana il centrocampista sarà a disposizione di Rubi, allenatore del club spagnolo. E il giornale sportivo aggiunge che anche per questa cessione Vidal resterà al Barcellona.

In Spagna si parla dei motivi per i quali né Valverde né Abidal vogliono cedere il cileno. “Il suo contributo è importante anche in termini di gol, ne ha segnati cinque ed è il quarto marcatore dopo Messi, Suarez e Griezmann. Inoltre fisicamente è eccezionale ed è bravo a pressare e a coprire. Se non arriva un’offerta alta, non sarà ceduto”. E la valutazione del Barcellona resta di venti mln.

(Fonte: Mundo Deportivo)