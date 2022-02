Inter, ‘alternative’ crollate: Inzaghi ha bisogno di uno in particolare per ripartire

Il tecnico nerazzurro ha bisogno di risposte positive dalle seconde leve in questo turbolente frangente di stagione

I tanti impegni ravvicinati hanno spinto l'Inter nel momento di difficoltà dal quale Inzaghi spera di uscire in fretta. Per farlo, avrà bisogno di risposte positive da parte di tutti gli elementi in rosa. Nell'ultimo periodo non è stato così, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport: "I numeri, poi, sono sempre impietosi quando le cose non girano e in questo caso danno bene la misura dell’impatto negativo della “alternative” nerazzurre nel girone di ritorno. La loro media voto è crollata nelle ultime sette partite, così come è diventato quasi intangibile il loro impatto nella squadra. Da Darmian a Dimarco, passando per Gagliardini fino ad arrivare alle ex stelle Vidal e Sanchez, i due giocatori più pagati della rosa a cui in questo momento sarebbe lecito chiedere di più e che invece non riescono in alcun modo a lasciare il segno".