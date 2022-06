Inter, il ritrovo il 6 luglio. Poi tre amichevoli. Si lavora per definire il calendario

L'Inter riparte da Appiano Gentile il 6 luglio. Manca poco all'inizio della nuova stagione e la società lavora alla definizione delle amichevoli che la squadra di Inzaghi giocherà per portare avanti la preparazione estiva. La prima uscita, quasi certa, si giocherà - come da tradizione - contro il Lugano. Poi dovrebbero esserci due o tre amichevoli fino alla fine di luglio. Il tecnico nerazzurro dovrà studiare, con i suoi collaboratori, una preparazione particolare vista la stagione complicatissima. Gli impegni ravvicinati, il Mondiale in pieno inverno e il calendario di nuovo asimmetrico come lo scorso anno. I margini di errore sono pochi.

Se da un lato l'Inter si muove sul fronte mercato, dall'altro si muove da un punto di vista organizzativo. Il 6 luglio arriveranno al centro Suning i giocatori nerazzurri, non quelli che sono stati impegnati in Nazionale, per loro ci sarà qualche giorno in più di riposo. Non è prevista una tournée. I campi della Pinetina ospiteranno l'intero ritiro. Al momento il calendario delle amichevoli - spiega La Gazzetta dello Sport - non è stato definito e tutto si deciderà nei prossimi 7-10 giorni. "In concreto, al momento si lavora su tre amichevoli: Lugano, Monaco e Lens. Le possibili date individuate sono quelle del 12 luglio (contro gli svizzeri), 16 luglio (per la sfida contro i monegaschi) e 23 luglio contro i giallorossi di Haise. L’ipotesi è che i due test contro Monaco e Lens si giochino in terra elvetica, ma nei prossimi giorni se ne saprà di più. In linea di massima, l’intenzione di Inzaghi e del suo staff è quella di disputare almeno quattro o cinque amichevoli prima del debutto in campionato contro il Lecce fissato il 14 agosto", si legge sulla rosea a proposito delle intenzioni nerazzurre.