INTER, E’ FESTA GRANDE: “I CAMPIONI DELL’ITALIA SIAMO NOI!”

Ecco la liberazione. L'Inter è campione d'Italia per la 19a volta nella sua storia. Dopo l'1-1 dell'Atalanta sul campo del Sassuolo, i nerazzurri possono gioire per la grande impresa. Ecco l'annuncio del club: "S I A M O N O I. S I A M O N O I. I C A M P I O N I D E L L’ I T A L I A S I A M O N O I".