Mercato, l’Inter pesca ancora una volta in Argentina: tre i nomi sul taccuino di Ausilio

L’ormai storico legame tra l’Inter e i calciatori argentini potrebbe venire ulteriormente rafforzato nella prossima sessione di calciomercato: secondo Tuttosport, infatti, la dirigenza nerazzurra (e in particolar modo il ds Piero Ausilio) avrebbe messo nel mirino altri tre giovani talenti provenienti dall’Argentina.

“Fra i giocatori che militano ancora in Argentina, l’Inter è segnalata con forza sul difensore Lucas Martinez Quarta: ha 24 anni e gioca nel River Plate. In patria sono certi che l’Inter sia la squadra più vicina al suo acquisto, ma i nerazzurri – oggi – hanno altre priorità in difesa, come Kumbulla, Izzo o Vertonghen. Sempre nel River Plate milita Gonzalo Montiel, terzino destro classe ’97, pure lui visionato più volte. Sul taccuino del ds Ausilio anche il 20enne esterno d’attacco Agustin Urzi del Banfield“.