Inter, subito Kolarov, Vidal e Darmian: “Ma arrivano sicuramente altri 3 colpi, i dettagli”

Hakimi c’è già, Kolarov è arrivato, Vidal e Darmian sono in attesa. Ma la nuova Inter di Antonio Conte, impreziosita da elementi esperti e dal rendimento sicuro, non si fermerà a questi tre colpi. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, ci saranno certamente altri 3 arrivi in casa nerazzurra.

“Arriveranno anche un “quinto” di sinistra, un centrocampista con chili e centimetri e una quarta punta. L’identikit dei tre sarà fatto in base alle uscite (necessarie e inevitabili per motivi di bilancio), ma è facile pensare che l’Inter comunque cercherà elementi di esperienza e personalità. Gente per vincere subito. Da… instant team”, sottolinea il quotidiano.

Sull’esterno e il centrocampista, le preferenze di Conte sono note: Emerson Palmieri e N’Golo Kante sono i sogni del tecnico nerazzurro. Che non disdegnerebbe neanche un nuovo assalto a Edin Dzeko, vecchio pallino dell’allenatore fin dalla scorsa estate.