Inter, è arrivata l’ora di Asllani. Brozovic out, Inzaghi si affida al giovane regista

Il croato rischia un mese di stop per un infortunio muscolare capitatogli con la Nazionale, il tecnico dell'Inter valuta il sostituto

Andrea Della Sala

L'Inter dovrà fare a meno di Brozovic. E non solo per la gara con la Roma, per la quale era già squalificato, ma anche per le successive visto l'infortunio rimediato con la Croazia.

"Sarà finalmente arrivato il momento di Asllani in regia? Se lo chiedono i tifosi interisti, da quando nella partita in trasferta con l'Udinese, Marcelo Brozovic, diffidato, si è fatto ammonire. Dovrà saltare la gara di sabato con la Roma e in qualche modo andrà rimpiazzato. La questione assume ancor maggiore importanza ora che il centrocampista croato, in campo con la sua nazionale contro l'Austria in Nations League, si è fermato per un infortunio muscolare alla coscia sinistra. Le sue condizioni sono da valutare, ma è praticamente certo che salterà anche la sfida Champions di martedì 4 ottobre contro il Barcellona. E sono a rischio gli appuntamenti successivi, di campionato e di coppa: Sassuolo-Inter dell'8 ottobre, il ritorno coi blaugrana in Catalogna quattro giorni dopo, e Inter-Salernitana, a metà mese. Non è escluso che possa fermarsi per un mese, ma una risposta certa ancora non c'è. Oggi il giocatore si sottoporrà a risonanza magnetica in Croazia e da domani sarà valutato dallo staff medico nerazzurro, guidato dal dottor Piero Volpi", riporta La Repubblica.

"Nella scorsa stagione, nei rari casi di indisponibilità di Brozovic, Simone Inzaghi lo ha dovuto rimpiazzare in maniera creativa. Al tempo, infatti, non aveva in rosa un regista di ruolo adatto a piazzarsi davanti alla difesa e smistare palloni. Il titolarissimo numero 77 dell'Inter nel girone di ritorno saltò per squalifica la gara in casa con il Sassuolo, e per un dolore al polpaccio non partecipò nemmeno a quelle con Torino e Fiorentina. Risultato: un punto in tre partite e tanta confusione. L'allenatore provò a rimpiazzarlo ora con Barella, ora con Calhanoglu, entrambi ottime mezzali, poco abituati a passare la palla velocemente al primo compagno libero. Proprio per uscire da questa impasse tattica, in estate l'Inter ha preso in prestito dall'Empoli (con obbligo di riscatto) il ventenne albanese Kristjan Asllani, adatto a occupare quella casella che Inzaghi non era riuscito a occupare in altro modo", aggiunge il portale del quotidiano.