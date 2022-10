Inter, Asllani di nuovo al timone. Due notti insonni dopo il camp Nou, serve una scintilla

Il giovane centrocampista sarà di nuovo titolare in cabina di regia. Dopo l'errore di Barcellona deve reagire immediatamente

Andrea Della Sala

Difficile cancellare subito un errore tanto evidente, certo una grande prestazione domani contro la Salernitana potrebbe aiutare Asllani. E Inzaghi sembra intenzionato ad affidargli la regia dell'Inter.

"La mente è ancora lì, alla grande occasione fallita in pieno recupero a Barcellona. Niente di drammatico, certo, ma quel gol avrebbe cambiato il presente dell’Inter e forse anche il suo destino. Kristjan Asllani ha passato due notti insonni, ma ora è tempo di guardare avanti. Lui, che fa della personalità uno dei suoi punti di forza, si è smarrito nel momento topico al Camp Nou, sotto i fischi dei 90 mila tifosi blaugrana. Avesse trasformato in rete la geniale palla in profondità di Lautaro, oggi l’Inter avrebbe già il biglietto per gli ottavi di Champions in mano.

E invece bisognerà vincere col Plzen per evitare l’ansia da ultima spiaggia a Monaco di Baviera, ma soprattutto cominciare a infilare una serie di vittorie consecutive in A, per non perdere ulteriore terreno dalla testa della classifica. E Asllani è pronto a dare il suo contributo nella risalita nerazzurra. Inzaghi domani gli darà di nuovo le chiavi della mediana e stavolta Kristjan non dovrà tremare. Sarà la sua terza partita consecutiva da titolare in A al centro dell’Inter, nel duro compito di non far rimpiangere Brozovic", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Per un ragazzo cresciuto nel mito nerazzurro, indossare la maglia dell’Inter pesa ancora di più. Ma Asllani gode della massima fiducia del club (unico vero investimento estivo, affare da 14 milioni più bonus) e dei compagni. La carezza di Lautaro dopo Barcellona è stata un’immagine bella e forte e Kristjan ora vuole ringraziare a modo suo, magari aiutando il Toro a sbloccarsi anche in campionato, dove non segna da oltre un mese. Geometrie e visione non gli mancano, Asllani ha solo bisogno di una scintilla che possa accendere il suo rendimento, non ancora sui livelli di un’estate che lo ha visto assoluto protagonista in nerazzurro", spiega il quotidiano.