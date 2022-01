Inter, asse Marotta-Lucci la chiave per Scamacca. E non c’è solo lui sul taccuino

L’ad dell’Inter e il noto procuratore continuano a lavorare insieme

Programmazione. Un termine che dalle parti di Appiano è spesso mancato. Con Marotta, invece, è diventato predominante negli ultimi tempi. L'arrivo di Gosens e le possibili mosse di giugno, sono lì a testimoniarlo. Non è un caso che il club nerazzurro abbia messo gli occhi su due giovani: Gianluca Scamacca e Davide Frattesi. L'attaccante è stato individuato com obiettivo principale per rinforzare un attacco che in estate avrà bisogno inevitabilmente di un restyling. L'agente del giocatore è Alessandro Lucci. "L’ad dell’Inter e il noto procuratore, agente appunto di Scamacca, continuano a lavorare insieme. E il loro asse è tra le chiavi di una trattativa che è uscita definitivamente allo scoperto", sottolinea la Gazzetta dello Sport.