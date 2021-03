Diretta LIVE – Inter-Atalanta, la conferenza stampa di Antonio Conte

Le parole del tecnico dell'Inter alla vigilia della sfida di campionato contro l'Atalanta in programma domani sera allo stadio Meazza

APPIANO GENTILE - Vigilia di campionato in casa nerazzurra. L'Inter di Antonio Conte scenderà in campo domani sera allo stadio Meazza contro l'Atalanta di Gasperini. Il tecnico interista come di consueto risponderà alle domande dei cronisti collegati con il quartier generale di Appiano Gentile. FcInter1908 vi riporterà la diretta testuale con le parole del tecnico. Orario d'inizio previsto per le 13.30