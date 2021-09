Inter-Atalanta, tra Inzaghi e Gasperini è sfida spettacolo: mai successo che…

I precedenti tra i due allenatori lasciano pensare che al Meazza domani si assisterà ad una gara ricca di emozioni

Torna in campo domani l'Inter di Simone Inzaghi. Al Meazza arriva l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, ex dal dente avvelenato. Il miglior attacco del campionato ospita uno dei più prolifici delle ultime stagioni, ma che fino a questo momento non sembra aver ingranato la marcia migliore. Si tratta del tredicesimo confronto tra i due allenatori e, guardando i precedenti, lo spettacolo dovrebbe essere garantito.

Come riporta la grafica di Sky Sport, infatti, nessun confronto è terminato finora 0-0. La media dei gol segnati dalle squadre di Inzaghi è di 2 a partita, contro i 2.16 delle squadre di Gasperini. Sono 4 le vittorie del tecnico nerazzurro, una in più invece per l'atalantino, che ha vinto di più in casa e meno in trasferta. Le motivazioni di classifica faranno il resto: l'Inter deve vincere per mettere pressione al Napoli e sfruttare eventuali passi falsi del Milan, gli orobici, ora quinti, puntano a rientrare immediatamente nelle prime quattro posizioni.