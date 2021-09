Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali: c’è Darmian, Dzeko-Lautaro in avanti

Questi i ventidue di Inter e Atalanta che scenderanno in campo al Meazza

Scontro d'alta classifica allo stadio Giuseppe Meazza: l'Inter di Simone Inzaghi ospita l'Atalanta di Gian Piero Gasperini con l'obiettivo di dare continuità di risultati dopo le ottime vittorie contro Bologna e Fiorentina. Per farlo, Simone Inzaghi si affida al solito terzetto difensivo Skriniar-De Vrij-Bastoni davanti ad Handanovic, con Brozovic, Barella e Calhanoglu in mediana: sulle fasce confermata la coppia Darmian-Perisic. In avanti, ovviamente, la coppia Dzeko-Lautaro.