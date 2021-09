Inter-Atalanta, probabile formazione: un solo dubbio per Inzaghi. Dzeko-Lautaro in attacco

Le possibili scelte di formazione del tecnico nerazzurro in vista della gara con l'Atalanta

Dopo l'importante vittoria esterna arrivata sul campo della Fiorentina, l'Inter è attesa da un'altra gara che si preannuncia complicata, quella con l'Atalanta. Simone Inzaghi è intenzionato a confermare in blocco l'undici sceso in campo contro la squadra di Italiano. L'unico cambio potrebbe riguardare la fascia destra dove Dumfries e Darmian sono in ballottaggio per una maglia titolare. Per il resto nessun dubbio per il tecnico nerazzurro che schiera Handanovic in porta, linea a tre formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Dumfries o Darmian a destra, Perisic a sinistra, Barella, Brozovic e Calhanoglu a completare il reparto di centrocampo. Coppia d'attacco formata da Dzeko e Lautaro. Fischio d'inizio alle 18 a San Siro.