Inter-Atletico Madrid, super intreccio? In ballo Dybala, Suarez e… Lautaro

Il duello di mercato per la Joya potrebbe non essere l'unico intreccio fra nerazzurri e colchoneros

Daniele Vitiello

L'estate è lontana, ma l'Inter e altri club pensano già al futuro. Inevitabile, per farsi trovare pronti e anticipare la concorrenza. Sul tavolo c'è il cartellino di Paulo Dybala, con le valigie in mano dopo il mancato rinnovo con la Juventus. L'argentino può far gola a tutti, ma potrebbe non essere l'unico attaccante a cambiare casacca. Lo spiega anche la Gazzetta dello Sport nel focus di oggi, accendendo i fari su un possibile intreccio di mercato che potrebbe riguardare Inter e Atletico Madrid.

Partendo proprio dalla questione Dybala: "Il mancato rinnovo dell'argentino con la Juventus può essere una grande occasione di mercato. Un'occasione alla Marotta: l'amministratore delegato dell'Inter – esperto in acquisti a parametro zero – non ha mai nascosto l'apprezzamento per la Joya e può essere la chiave per l'approdo dell'argentino a Milano. Ma è impossibile pensare che i nerazzurri abbiano la strada spianata. Dybala gratis è un'ipotesi troppo allettante per molti. In questo momento, il pericolo numero uno per i nerazzurri si chiama Diego Simeone. Il reparto avanzato del Cholo potrebbe subire importanti scossoni e la Joya piace molto al tecnico, pronto a intromettersi tra l'argentino e la "sua" Inter".

Questo proprio perché i Colchoneros sono pronti a salutare a loro volta Luis Suarez. Prosegue la rosea: "L'addio a fine stagione sembra scritto e qui potrebbe entrare in gioco l'Inter. Il contratto di Suarez è in scadenza a giugno. I nerazzurri stanno valutando di aggiungere alla rosa un profilo esperto, soprattutto se – come sembra – Sanchez saluterà. Da qui a pensare che i nerazzurri possano portarsi a casa sia Dybala che Suarez ce ne passa, considerando gli ingaggi onerosi (l'uruguaiano percepisce 7,5 milioni di euro netti a stagione). Ma se l'Atletico Madrid dovesse spuntarla sulla Joya, chissà che Marotta non possa cogliere l'altra opportunità gratis".

Il futuro di Dybala e Suarez potrebbe incrociarsi anche con quello di Lautaro Martinez. Il Toro, a differenza degli altri due, è legato a doppia mandata all'Inter dal rinnovo di contratto dei mesi scorsi, ma in casa nerazzurra non esistono incedibili. "In caso di offerta importante, non è da escludere che l'argentino venga sacrificato. E attenzione proprio ai colchoneros, squadra che segue Lautaro da diverso tempo e che potrebbe decidere di puntare su di lui, a maggior ragione se Joao Felix dovesse salutare Madrid", spiega la Gazzetta.