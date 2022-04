Inter, attenta! Polemiche ad arte sull’arbitro Sozza che ha già arbitrato il Milan

Il tentativo è chiaro. Chiarissimo. Condizionare l'arbitro Sozza, un giovane emergente che per la prima volta arbitrerà l'Inter

Il tentativo è chiaro. Chiarissimo. Condizionare l'arbitro Sozza, un giovane emergente che per la prima volta arbitrerà l'Inter in una gara delicatissima come quella contro la Roma.

Il tentativo è studiato, creato ad arte. Alimentare polemiche preventive per avvelenerare il clima intorno ai nerazzurri. Dopo il giusto annullamento del gol di Bennacer, il livello si è alzato. Non più proteste post ma polemiche preventive per condizionare.

E così Sozza, della sezione di Seregno ma nato a Milano, diventa pretesto per fare casino. Sui social come sui giornali, ormai totalmente proni a questo clima. E poco conta che Sozza abbia già arbitrato una milanese. Sozza ha arbitrato Milan-Lazio di Coppa Italia, gara secca con qualificazione in palio. Nessuna polemica preventiva allora, un vespaio adesso. Perché adesso c'è di mezzo l'Inter.

E la società deve vigilare perché il clima sarà questo fino alla fine dell'anno. Ormai è lampante e gli specialisti della polemica ad arte sono già schierati.